Fruk vince il campionato croato e attira l'interesse di una big della Bundesliga. Fiorentina spettatrice interessata: i dettagli

Il sito croato 24Sata scrive che l’ex viola Toni Fruk non resterà al Rijeka ancora per molto. Il calciatore classe 2001 ha vinto il campionato croato e si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del proprio campionato, perciò ha attirato l’attenzione di molte squadre, tra le quali il Lipsia, che è molto interessata all’ex viola e sta preparando un’offerta.

Possibile guadagno per la Fiorentina

Nell’estate 2023 la Fiorentina lo lasciò andare a parametro zero al Rijeka, mantenendosi però il 50% sulla futura rivendita. Ora il club di Commisso potrebbe ricevere un insperato tesoretto dal trasferimento di Fruk, che in stagione ha segnato 15 gol e servito 12 assist vincendo il campionato.