Ospite di Toscana Tv, il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha espresso alcune conclusioni al termine della stagione calcistica della Fiorentina.

‘Capisco che possa non piacere ma Palladino merita un applauso’

“La Fiorentina ha un telaio su cui edificare un futuro, partendo dalle conferme dei più forti. Dodô va confermato. La squadra ha carattere, so che Palladino è nel mirino di molti e tanti non sono convinti di lui io per primo, poiché però la società lo ha scelto la cosa più sbagliata è aprire un ulteriore dibattito su di lui. Capisco che a qualcuno possa non piacere, ma c’è da turarsi il naso e fargli un applauso e sarebbe scorretto non farlo. È il miglior risultato dell’era Commisso”.

‘La Fiorentina ha conquistato di forza la Conference e ora…’

“È bello esserci in Conference, sarà anche una ‘coppuccia’ ma quest’anno c’è una finale come Betis e Chelsea, non avremmo voluto esserci noi al posto degli spagnoli? La Fiorentina ha conquistato di forza la Conference, dopo un anno in cui l’aveva centrata per esclusione della Juventus e poi grazie all’ottavo posto che era diventato utile. Ora Commisso e Pradè devono difendere Palladino, che è stato contestato dalla piazza. Occorre rinforzare ancora di più la squadra”.