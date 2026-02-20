Non solo la Fiorentina, si espande il panorama di proprietà USA in Italia. Il Cagliari è sempre più americano

Non c'è solo la Fiorentina come esempio di club italiano in mano a una proprietà americana, anzi. Adesso si aggiunge anche il Cagliari, che aggiunge un'ulteriore quota azionaria da parte di un gruppo USA, che raggiunge il 49% di investimento.

Si espande l'impero USA in Serie A

Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata.

Un Cagliari sempre più americano

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale.