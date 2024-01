Nico Gonzalez tra i migliori in Serie A: il dato che premia il numero 10 della Fiorentina

Il dato che premia Gonzalez

L'attesa di rivederlo in campo è veramente tanta perché, al netto dei buoni risultati e della splendida classifica, la Fiorentina non può fare a meno di Nico Gonzalez. L'argentino, prima dell'infortunio, aveva avuto un ottimo rendimento migliorando sensibilmente in fase realizzativa.

Nico tra i migliori in Serie A

Lo dicono anche i numeri: stando a una statistica appena aggiornata, Nico Gonzalez è settimo in Serie A per rapporto tra minuti giocati e gol segnati. Con una media di un gol ogni 153 minuti, l'argentino è al pari di Berardi e dietro solo a veri “numeri 9” tra cui Osimhen, Giroud, Vlahovic e Lautaro. L'attaccante dell'Inter si trova al primo posto di questa speciale classifica, seguito dal serbo della Juventus e dal francese del Milan.