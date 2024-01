Gonzalez, Italiano ti porta...in panchina

Da settimane Nicolas Gonzalez si è posto l'obiettivo di essere a disposizione della Fiorentina e di Vincenzo Italiano per la Supercoppa.

Nessuna speranza che giochi dall'inizio

L'argentino l'impegno per recuperare per questo appuntamento ce l'ha messo, eccome. Nessuno può aspettarsi di vederlo in campo dall'inizio domani contro il Napoli e questa è una certezza.

Gonzalez vede la panchina

Però è anche sempre più probabile che il tecnico gigliato porti con sé in panchina l'argentino. E potrebbe non essere solo un fatto simbolico, bensì con valenza sportiva, perché qualche minuto potrebbe averlo nelle gambe. Il gioco ovviamente deve valere la candela nel suo caso: rischiarlo così, tanto per fare, non conviene a nessuno, a cominciare proprio dallo stesso calciatore. Ma se il risultato fosse in bilico fino alla fine…chissà!