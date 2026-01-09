​​

Una squadra di Serie A segue con grande interesse Pablo Marì. Vicino l'addio del difensore?

Il noto giornalista e esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale You Tube di Fabrizio Romano anche dell'interesse di una squadra di Serie A per Pablo Marì

C'è una squadra interessata

A seguire il difensore della Fiorentina è il Genoa di De Rossi, che starebbe seguendo la situazione intorno all'ex Monza e alla ricerca di un profilo di esperienza. 

Piace a De Rossi

È proprio a Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, che piace tanto lo spagnolo. Una situazione da monitorare in queste ore, quando ci potrebbero essere sviluppi. 

