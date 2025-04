Dopo piu di un mese di delusioni, questo pomeriggio Daniele Galloppa torna finalmente a sorridere. La Primavera della Fiorentina infatti questo pomeriggio è tornata a fare i tre punti dopo aver raccolto 5 sconfitte nelle ultime 6 partite: per inciso l'unico risultato fatto è stato un pareggio, due settimane fa contro il Cesena. Questo pomeriggio al Viola Park arrivava l'Udinese, vero e proprio fanalino di coda e con un piede già nel campionato di Primavera 2.

La Fiorentina mette la partita in discesa già nel primo tempo: una doppietta di Keita sblocca i viola

Nonostante appunto il momento non favorevole ai viola, la squadra di Galloppa mette in chiaro le cose sin dai primi minuti: dal primo minuto infatti i viola hanno dimostrato di voler conquistare a tutti i costi i tre punti e di tornare a correre in vista delle finali scudetto: anche se per qualificarsi serve ancora qualche risultato utile. Il primo squillo arriva al 9' con Rubino che scalda le mani al portiere ospite con un buon diagonale. Da quel momento la Fiorentina prende in mano la gara, e si porta all'intervallo già sul doppio vantaggio: decisiva una doppietta di Keita, che prima sfrutta un cross basso di un compagno per sbloccare la gara e trova invece il raddoppio con un azione personale conclusasi con un tiro all'incrocio dei pali.

Nella ripresa non c'è storia: i viola dilagano con Rubino, Braschi ed Elia

Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia, e la Fiorentina dilaga. Nei primi minuti il direttore di gara annulla una rete ad Elia, reo di aver commesso fallo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dal 60' in poi i viola chiudono definitivamente la partita: il 3-0 arriva grazie ad un rigore di Rubino. Il 4-0 invece è merito di bomber Braschi, abile a sfruttare l'assist di un compagno e a scagliare la porta in rete da pochi passi. Il 5-0 arriva grazie alla prima rete in campionato di Elia. Con la vittoria di questo pomeriggio la Fiorentina torna a correre, ed a 5 giornate dalla fine si riporta in corsa per la qualificazione diretta alla Final Four.