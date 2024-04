Due acuti in una selva di stecche: Le ambizioni della Fiorentina sono svanite così

L'inizio del 2024 ha segnato una netta inversione di tendenza per la Fiorentina che dal quarto posto è scivolata gradualmente al decimo.

Due vittorie e stop

Del resto 1 gennaio ad oggi, in campionato, i viola hanno avuto due soli acuti, contro Frosinone e Lazio (e stavano per fare en-plein con le squadre laziali perché stavano vincendo 2-1 anche con la Roma fino a pochi secondi dalla fine del match), poi stop.

Diverse partite buttate via

Due lampi di luce in mezzo ad una selva di stecche, perché poi ci sono stati 5 pareggi e 6 sconfitte (più un incontro da recuperare). Il conto è presto fatto: 11 punti in 13 partite, una media praticamente da zona retrocessione. Così sono svanite tutte le ambizioni in Serie A.

C'è la possibilità teorica di risalire di qualche posizione da qui fino alla fine del torneo, ma se l'andazzo sul lungo termine è stato questo, non si capisce come la squadra allenata da Italiano possa cambiare passo in queste ultime giornate.