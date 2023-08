In casa Fiorentina, questo 1° agosto di calciomercato ha un nome e un cognome: Yerry Mina. Il difensore colombiano è attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Everton e si è registrato un forte interessamento nei suoi confronti da parte della Viola. Superata la concorrenza del Cagliari, ora si punta a chiudere l'operazione il prima possibile.

Non sembra, tuttavia, essere l'unico colpo gigliato in difesa. Continuano i contatti con la Dinamo Zagabria e con Josip Sutalo, che continua a gradire la destinazione Firenze. Ma la Fiorentina fatica ad accontentare le richieste dei croati e non vuole andare oltre i 15 milioni di euro.

Prosegue l'immobilismo per quanto riguarda la situazione contrattuale di Gaetano Castrovilli. Ci sono, allora, alcune squadre che seguono la situazione, come il Napoli, l'Inter e qualche sondaggio arrivato dalla Premier League, ma (nella maggior parte dei casi) interessi più improntati all'eventuale scadenza nel 2024. Il Corriere Fiorentino, tra l'altro, riporta un retroscena: un'offerta al ribasso inizialmente presentata dalla Fiorentina, dai 2 milioni di euro a stagione attuali a 1,7 milioni. Un grande distacco con i 2,5 milioni chiesti dall'entourage.

Nel mentre che si aspetta soltanto il comunicato ufficiale dell'acquisto di Gino Infantino, che intanto ha superato agevolmente le visite mediche, ci sono novità anche per quanto riguarda Michele Cerofolini. Ci prova il Frosinone, che però non sta riscontrando un'apertura da parte della Fiorentina.