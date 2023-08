Fiorentina vicina a chiudere per Mina: superata la concorrenza di un altro club di Serie A. Ma si continua a lavorare per Sutalo. La situazione

La Fiorentina è vicina a chiudere per il difensore colombiano Yerry Mina. Questo è quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, che sottolinea il netto vantaggio della Viola sulle altre concorrenti. Superata, infatti, la proposta del Cagliari, grazie anche alla garantita partecipazione alla prossima Conference League.

L'offerta economica, oltre a essere più alta di quella del club sardo, sembra soddisfare i requisiti del colombiano. Ma evidentemente non sarà l'unico colpo in difesa, perché la Fiorentina continua a lavorare per il croato Josip Sutalo, oltre che per il portiere Kamil Grabara.