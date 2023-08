La Fiorentina punta a sorpresa il colpo Yerry Mina, svincolato dopo l'avventura all'Everton. A tal proposito, l'ex agente del difensore colombiano Mario Mauri ha parlato del possibile trasferimento in viola a Sportitalia: “Mina è il profilo giusto per sostituire Igor, nel 4-3-3 di Italiano. Come la Fiorentina sarebbe la squadra perfetta per il ragazzo; al club può tornare utile la sua esperienza internazionale in Conference League”.

E aggiunge: “Si tratta di un'ottima occasione di mercato per tutti i club italiani, Fiorentina in primis, visto che serve un centrale dotato di grande fisicità. Altri club? Sì, so con certezza che ci sono diverse squadre di Serie A a lui interessate”.