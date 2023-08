La notizia è arrivata a sorpresa, un fulmine a ciel sereno. La Fiorentina ha presentato una proposta a Yerry Mina, difensore colombiano svincolato, classe ’94. Alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, che ha visto la partenza di Igor destinazione Brighton, la dirigenza viola sta ora studiando le mosse per ridisegnare la linea arretrata. Mina tuttavia è un destro naturale ed è un profilo tecnicamente molto diverso dall’ex Spal Igor.

Mina è un calciatore esperto, con 40 presenze con la nazionale della Colombia, fortissimo fisicamente, alto 195 centimetri e dominante nel gioco aereo. Il giocatore di Guachenè è cresciuto in patria, prima nel Deportivo Pasto e poi tra le fila dell’Independiente Santa Fe. Col passaggio al Palmeiras, nel 2016, il roccioso centrale difensivo si è messo in mostra in Brasile, convincendo il Barcellona ad acquistarne il cartellino per circa 12 milioni di euro. In Spagna però il calciatore non è riuscito ad imporsi, salutando dopo appena una stagione e 6 presenze.

Ecco quindi l’Everton, che ha sborsato tanti soldi per acquistare Mina, che nel 2018 ha firmato un contratto fino all’estate del 2023. In maglia Toffee, per Mina l’inizio non è stato facile a causa di un pesante infortunio. Il difensore sudamericano ha ottenuto continuità nelle successive due stagioni, salvo poi tornare nelle retrovie. Le ultime due annate a Liverpool sono state molto difficili, con appena 20 partite stagionali da titolare complessive.

Mina ha infatti una storia considerevole a livello di infortuni; tanti guai per il giocatore, dai problemi al polpaccio, fino a quelli alla caviglia e alla coscia, in passato anche una frattura del metatarso. Un giocatore in cerca di rilancio, che arriverebbe a costo zero, ma che difficilmente però si accontenterebbe di un ingaggio di basso profilo. Mina all’Everton guadagnava più di 7 milioni di euro, adesso naturalmente dovrà abbassare notevolmente le pretese ma difficile che si accontenti di una cifra facilmente abbordabile. Le prossime ore chiariranno gli sviluppi in merito al possibile arrivo alla Fiorentina del giocatore colombiano.