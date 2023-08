L’intermediario di mercato Sabatino Durante, navigato esperto di calcio sudamericano, ha parlato a Lady Radio dei profili seguiti dalla Fiorentina per la difesa e di Gino Infantino, che sarà presto un nuovo giocatore viola.

“Yerry Mina è un giocatore di cui si conoscono pregi e difetti. Ha un ottimo piede destro per iniziare l'azione ed in fase offensiva è molto forte di testa e può far male sulle palle inattive. È però lento, e si è visto anche al Mondiale. Se si prende un calciatore così, a fianco serve un centrale che sia rapido, veloce. Ha giocato poco all’Everton per scelte tecniche. È un nazionale, esperto”.

“La Fiorentina cerca anche Murillo, che è un giovane con enorme prospettiva, ha un piede sinistro molto educato, serve però tirare fuori 25-30, altrimenti il Corinthians non lo cede. È pronto per la Fiorentina, gioca in una squadra che ha uno stadio da Coppa del Mondo. La dimensione dell’Italia non è più quella del più grande campionato del mondo. L’Italia deve capire che non siamo più ai tempi di Lorenzo Il Magnifico. Firenze è piazza che è abituata a vedere calciatori di altissimo livello, ma serve adattarsi ai tempi che corrono”.

“Infantino? Non è un esterno, in passato lo stavo portando all’Ancona, lo conosco come le mie tasche. Al Rosario Central poi Tevez bloccò il passaggio del giocatore. È un centrocampista centrale alla Tonali, ha grandi qualità tecniche, e infatti con l’Argentina SUB 20 Mascherano l’ha fatto giocare in mezzo al campo ed ha fatto un torneo eccellente. Al Rosario però l’allenatore, Russo, che punta sui più vecchi, l’ha fatto giocare dove serviva, anche da esterno d’attacco".

E ancora: “In serie A a 20 anni non è che a centrocampo potrà fare il vigile, gli serviranno un paio d’anni per diventare un centrocampista centrale; nel frattempo dovrà adattarsi a fare la mezzala, a destra o a sinistra. È un elemento che conosce i ritmi di gioco. Affidare le chiavi del centrocampo a questo giocatore oggi non è possibile. La Fiorentina lo ha pagato poco perché stava giocando meno, a causa delle scelte dell’allenatore. Pochi mesi fa valeva 10 milioni di euro”.