La Nazione: Palladino accoglie Colpani ma ne aspetta altri

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Colpani da Palla. Ora Tessmann. Pari col Bolton". A pagina 8 in taglio alto: "Viola a stelle e strisce: Tessmann è più vicino. Contatto McKennie". In taglio basso: "Firma, foto e volo in Inghilterra. Gioia El Flaco: «Che emozione». A pagina 9: "Kean, palo e buoni spunti. La difesa è da registrare. E oggi la gara col Preston". Di spalla: "Colpani? Bravo Daniè. Ora sono soddisfatti pure gli ultrà dei conti".