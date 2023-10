A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli intervenendo sulla partita di questa sera contro la Lazio: "Stasera la Fiorentina farà una grande partita. I ragazzi di Italiano saranno mentalmente pronti per affrontare una squadra contro la Lazio. Per me sarà una bellissima partita con diversi gol. A questa squadra manca lo step di fare la gara anche con le squadre della parte destra della classifica. La Fiorentina sa attaccare bene e dovrebbe prendere la Lazio molto alta, invece agli uomini di Sarri piace uscire palla a piede. Sarà curioso vedere le due fasi. Un altro fattore sarà la difesa della Fiorentina, la retroguardia dovrà stare attenta.

Se la Fiorentina gioca da Fiorentina si può uscire dall’Olimpico con un buon risultato. I giocatori viola si devono convincere del loro potenziale, del fatto che se entra uno al posto dell'altro il livello non cala. Il calcio della Fiorentina contro il Napoli entusiasma, quello contro l'Empoli stufa. Bisogna trovare continuità e ritmo".

E sulla vittoria contro il Cucaricki: “Sinceramente faccio fatica a capire come una squadra del genere possa giocare in Europa. Sembrava il Pontassieve. Bravissimo Beltran a fare doppietta, soprattutto il secondo gol. Si vede che sente la porta”