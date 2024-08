La Juventus ha fretta e vuole chiudere l'affare Nico Gonzalez in 48 ore. In ballo anche Arthur e Kostic: ecco come arriverebbero a Firenze

Sky Sport aggiorna la situazione della trattativa tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez, ma non solo. Nei discorsi tra i due club, infatti, si parla anche di due pedine bianconere attualmente fuori rosa: Arthur e Kostic.

Come riporta l'emittente televisivo, i bianconeri contano di chiudere l'affare entro le prossime 48 ore. Da capire se ci saranno o meno contropartite tecniche. In ogni caso, per Arthur si tratterebbe di un ritorno a Firenze, mentre Kostic arriverebbe in prestito.