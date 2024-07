La Nazione: Sì a Thorstvedt e Vranckx e una sorpresa da Manchester

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione sulla Fiorentina c'è: "Bijol (Udinese), idea in difesa Amrabat saluta".

Pagina 6

Sul mercato c'è: “Sorpresa da Manchester Amrabat, voglia di riscatto Sì a Thorstvedt e Vranckx”. Sottotitolo: "Il club inglese lancia la foto con il marocchino in posa con la nuova maglia Le cessioni: Al Arabi in pressing su Ikone ma il club viola aspetta l’offerta giusta". In taglio basso: "Caccia al centrale Piace Bijol (Udinese) Theate costa troppo".

Pagina 7

In taglio alto: “Viola, la prima sarà (di nuovo) in trasferta Oggi il calendario fra ’paletti’ e rebus Franchi”. Sottotitolo: "Il club ha chiesto alla Lega di giocare la gara del debutto (18 agosto) non in casa. Campagna abbonamenti ancora ‘congelata’". In taglio medio: "Troppo... bianconero: Barzagli, addio panchina". In taglio basso infine: "Kean, le visite solo nel weekend".