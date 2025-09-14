Italiano sconfitto anche dal Milan che vede la zona alta mentre il Bologna resta a tiro della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Successo di misura, o ‘di corto muso’ se vogliamo, per il Milan che nel posticipo di San Siro ha battuto 1-0 il Bologna di Vincenzo Italiano. La partita l'ha decisa un certo Luka Modric con un destro di prima dal limite al 61'. Nel finale rigore prima concesso e poi incredibilmente tolto al Var al Milan, per un fallo (ripetuto) su Nkunku. Il Milan sale così a quota 6 mentre il Bologna resta fermo a quota 3, un punto sopra la Fiorentina.
La classifica provvisoria
Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7, Milan 6, Cremonese 6, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 4, Torino 4, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1.
💬 Commenti