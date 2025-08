Situazione delicata in casa Atalanta: è braccio di ferro con Lookman. Il club chiude le porte all'Inter, il giocatore punta i piedi

C'è una trattativa in Serie A che sta tenendo banco da settimane: l'Inter punta ossessivamente Ademola Lookman. Ma l'Atalanta non vuole cedere alle lusinghe di Marotta, almeno non così facilmente. Infatti Percassi ha rifiutato anche l'ultima offerta, dichiarando il calciatore nigeriano praticamente incedibile. Ed è questo che ha fatto scattare un putiferio.

Lookman ha smesso di seguire l'Atalanta su Instagram, ha improvvisamente cambiato foto profilo e sta togliendo tutte le foto con la maglia nerazzurra addosso. Un caos paradossale sui social, che adesso sarà tutto da gestire.