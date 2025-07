Chi l'avrebbe mai detto che Christian Norgaard dopo l'avventura alla Fiorentina sarebbe diventato un giocatore da Champions League? Nemmeno lui stesso, come afferma nella prima intervista da nuovo giocatore dell'Arsenal. Il classe ‘94 danese ha lasciato il Brentford di Kayode per l’occasione della vita con i Gunners.

‘Un sogno che avevo fin da bambino, sentirò l’inno della Champions'

"Sono emozionato di essere all'Arsenal, perchè era un sogno che avevo un po' abbandonato entrando nella fase più avanzata della mia carriera. Ho appena compiuto 31 anni e avevo firmato un nuovo accordo col Brentford ma era irrealistico che avrei potuto giocare la Champions League con le Bees. Ora farò parte di una squadra che la giocherà e sentirò l'inno. È un sogno che avevo fin da bambino e non pensavo fosse possibile. Sono veramente felice".

‘Spero di poter avere libertà anche in attacco’

“Negli anni il mio stile di gioco si è evoluto; ho iniziato da giocatore più offensivo, ora sono più un centrocampista di interdizione. Per me è importante che una squadra abbia una buona struttura difensiva e spero di poter contribuire in ciò. Non so quali siano i piani di Arteta con me, spero di avere anche libertà di sganciarmi in fase offensiva”.