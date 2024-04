Il difensore della Fiorentina Primavera Lorenzo Romani ha parlato ai canali ufficiali del club tornando sulla vittoria della Coppa Italia: “Emozione indescrivibile, l'avevo vissuta solo al primo anno di Aquilani. Ma questa è stata per altro la prima coppa in cui ho giocato. Trofei? Sempre bello vincere, farlo da protagonista ancora meglio”.

“Felicissimo di aver battuto”

Sui rigori: “Il mister mi ha chiesto se me la sentivo di batterlo, ho ovviamente risposto di sì. Sono stato anzi felicissimo di calciarlo”.

“Mi sento del progetto al 100%”

Sull'esperienza in viola: “Firenze è casa ormai, spero di stare qui ancora per tanto tempo. Ho avuto ottimi rapporti con tutti i ragazzi di questi anni, soprattutto Favasuli prima e Biagetti poi. Il cambiamento nel gruppo si è sentito, anche per me stesso; l'anno scorso ho avuto un infortunio, quest'anno invece gioco costantemente. Mi sento parte del progetto al 100%. Obiettivi? Finire la stagione nel migliore dei modi”.