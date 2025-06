In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'ex Fiorentina Federico Chiesa, fresco vincitore della Premier League con il Liverpool ha parlato di vari temi, tra cui anche qualche ex compagno di squadra e del suo rapporto con Firenze: “La Nazionale? Fuori anche Kean. È dura, ma i nomi non contano più. Spalletti può dare molto alla squadra, non possiamo fallire l’obiettivo per la terza volta di seguito. Siamo l’Italia...”.

E sugli ex compagni: “Che Szczesny e Rabiot fossero fuori dal progetto lo sapevamo tutti. Le esclusioni di Fagioli e Danilo invece mi hanno stupito. Dani nello spogliatoio era il punto di riferimento, è juventino dentro, il suo taglio una scelta che non ho capito, né condiviso... Motta con me è stato chiaro: non mi servi, cercati una squadra”.

E sul rapporto con Firenze: “È casa. I miei ci abitano, io torno spessissimo, la maggior parte degli amici è fiorentina. Non mi vedono più nei posti che frequentavo quando giocavo a Firenze, ma ho un legame fortissimo con la città”.