Empoli, ufficiale il sostituto del terzino ceduto alla Fiorentina. Il nuovo rinforzo di Zanetti

Dopo aver salutato Fabiano Parisi, passato alla Fiorentina, l’Empoli ha chiuso per il suo erede. Come annunciato dal club toscano sui canali social ufficiali:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pezzella”.

Pezzella partirà in prima fila per il ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro di Zanetti, con Cacace come alternativa. Così viene ridisegnata la difesa empolese a causa della cessione di Parisi alla Fiorentina.