"Era stato chiamato per sostituire Nzola, ma adesso sembra che Belotti abbia smarrito il senso del gol"

Questo pomeriggio il giornalista di Calciomercato.com Gianni Visnadi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare della Fiorentina di Vincenzo Italiano e del problema che la affligge ormai da inizio stagione. Questo un estratto:

“La Fiorentina ieri ha perso male, questo perchè, nonostante avesse davanti a se un avversario di valore come l’Atalanta di Gasperini, i viola continuano a commettere gli stessi errori ormai da qualche stagione. La squadra di Italiano produce un’importante molte di gioco ma a causa delle grandi lacune in fase realizzativa che ha spesso non raccoglie quanto merita. Il problema è chiaro da tempo: non c’è nessuno che da garanzie a livello di reti”.

Ha poi concluso commentando l’arrivo invernale del Gallo Belotti: “L’ex Roma è arrivato per sostituire un giocatore come Nzola, che già garantiva un numero di reti inferiore alle attese, e finora è riuscito a fare peggio dell’angolano. Belotti giocandole più o meno tutte da Gennaio ha fatto un solo gol. Attaccante troppo generoso? Gli attaccanti generosi sono quelli che, aiutano la propria squadra con tanto lavoro, ma che alla fine segnano. Il Gallo quest’anno sembra aver smarrito il senso del gol”.