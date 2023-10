Dopo Juventus-Hellas Verona, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri, fresco di vittoria e momentaneo primo posto. Queste le sue parole anche in vista della prossima partita contro la Fiorentina in campionato:

“Non era semplice oggi, c’è stata una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Abbiamo due giorni di festa, martedì avremo smaltito la vittoria e bisogna cominciare a lavorare in funzione di Firenze. Detto questo bisogna stare equilibrati, abbiamo allontanato il quinto posto e ora bisogna digerire la vittoria e non esaltarsi per quanto fatto. La squadra sta crescendo dal punto di vista dell'autostima, la serenità con cui affronta le partite. Da martedì bisogna pensare alla Fiorentina, bisogna continuare a lavorare, a migliorare. Le vittorie danno una spinta importante, ma adesso serve far regnare l'equilibrio”.