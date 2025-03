La Nazione: Fiorentina, i gol di Kean non ti sono costati quasi niente

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Onore e cuore. Missione Juve. Viola in ballo”. A pagina 4: “Viola, il futuro è adesso. Eurorgoglio e continuità. La Juve come una finale. Oggi è vietato sbagliare”. A pagina 5: “Ma la sfida degli affari è già vinta. Spesa e rendimento, non c’è gara. Ogni gol di Nico è costato 11 milioni. Uno di Kean appena 900mila euro”. A pagina 6: “Le mosse anti-Juventus. Kean e Gud non si toccano. Pablo Marì nei tre di difesa. E nel mezzo tocca a Fagioli”.