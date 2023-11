Tra cambio di proprietà e cambio in panchina: il nuovo United di Amrabat pronto a portare in Premier un promettentissimo tecnico italiano

Jim Ratcliffe sta per acquistare il Manchester United e, ancora prima dell'ufficialità, ha iniziato a guardarsi intorno per il nuovo ruolo di allenatore al posto di ten Hag. Secondo quanto riportano alcuni media, il profilo in pole sarebbe quello di Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza (di cui Ratcliffe è proprietario).

Come riporta Sportitalia l'imprenditore vorrebbe portare con se il tecnico italiano. Nuovo presidente e allenatore in vista per Amrabat?