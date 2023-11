Idea Felipe Anderson per la Fiorentina in vista della prossima stagione a parametro zero. Il brasiliano...

Secondo quanto riportato da Lady Radio, negli scorsi giorni la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per l'esterno brasiliano della Lazio Felipe Anderson. L'ex West Ham andrà in scadenza di contratto nell'estate 2024 e al momento non ci sono indizi su un possibile rinnovo.

Sempre secondo quanto riportato dall'emittente, il giocatore non ha rifiutato un possibile approdo in viola, con il suo ingaggio che rientrerebbe nei parametri economici della società viola.