Criscitiello: "Per Italiano ultimo giro di valzer a Firenze, potrebbe essere maturo abbastanza per Roma, Juventus o Napoli"

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, il direttore dell'emittente televisiva, Michele Criscitiello, ha parlato anche del futuro del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Il nuovo che avanza

“La Roma, insieme a Juve e Napoli, è una di quelle società che guarda a Firenze - ha scritto Criscitiello - Vincenzo Italiano è il nuovo che avanza. Piace alle big, chissà se si inserirà anche il Milan, ma queste squadre stanno seguendo attentamente Italiano e c’è una voce che gira che riguarda il Napoli".

Ultimo giro di valzer

Poi Criscitiello ha aggiunto: "De Laurentiis, dopo Spalletti, avrebbe fatto volentieri un assalto al tecnico viola ma non è andato oltre per non incrinare i rapporti con Commisso e Barone. Per Italiano potrebbe essere l’ultimo giro di valzer a Firenze. Ci sono pretendenti importanti che faranno carte false per avere Italiano la prossima stagione. E’ nel pieno della fase di maturazione e la prossima stagione potrebbe meritare la consacrazione”.