Il telecronista Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport della Fiorentina:

“A Firenze c’è un entusiasmo pazzesco, che fa sognare i tifosi gigliati. La Fiorentina ha uno dei migliori allenatori europei come Italiano, una proprietà che opera con saggezza sulle strutture".

E ancora: “Gonzalez ha preso la 10 che è un numero importante a Firenze. Arthur non sempre avrà 5-6 metri per impostare, ma ha già dimostrato di non essere quello visto negli ultimi 2 anni. Italiano ha lanciato Kayode che è un giovane che secondo me farà benissimo anche in ottica nazionale”.