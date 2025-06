Quello strano intreccio di mercato fra Firenze, Parma e Milano. Bonny all'Inter complica i piani viola, ma...

L'Inter ha chiuso la trattativa per portare un nuovo attaccante a Milano. Si tratta di Ange-Yoan Bonny, classe 2004 in arrivo dal Parma. All'apparenza un'operazione che c'entra poco con il mercato viola, ma gli intrecci di mercato sono infiniti, ed ecco che anche la Fiorentina potrebbe avere delle ripercussioni

Una trattativa difficile

La società emiliana, che incasserà 23 milioni di euro più altre tre di bonus, é sotto la pressione del club viola che spinge per ottenere il centrocampista spagnolo Adrian Bernabè. La proprietà scudocrociata però è una delle più sane in Serie A e dopo la cessione di un suo pezzo da novanta non vorrebbe privarsi di un altro loro top player. La pista per Bernabè si complica ulteriormente, ma proprio da Milano arriva un'opportunità che fa al caso della Fiorentina

Una nuova occasione

L'Inter con l'acquisto dell'attaccante ex Parma ha raggiunto i 60 milioni di euro di spese, ovvero il budget predisposto per il mercato. Adesso, come riporta il Corriere dello Sport, è il momento di cedere per rientrare dalle spese e il reparto che potrebbe vedere delle partenze dovrebbe essere quello di centrocampo. Il nome più sacrificabile sarebbe quello di Kristjan Asllani, mediano di impostazione che la Fiorentina aveva già cercato e che potrebbe tornare di moda se la trattativa per Bernabè terminasse definitivamente.