Condò: "La risposta forte della Fiorentina agli scatti altrui, l'ha gridata Kean. Preghiamo perché duri"

Il noto giornalista Paolo Condò ha analizzato il trentesimo turno di Serie A sulle pagine del Corriere della Sera, fra le squadre prese in considerazione anche la Fiorentina.

“La Fiorentina è rimasta aggrappata al treno Europa - ha scritto - e per il valore dell'avversaria la sua va considerata una risposta forte agli scatti di Bologna, Juve e Roma. L'ha gridata Kean, 21 gol in stagione: la più solare in carriera, preghiamo perché duri fino alla Norvegia”.