Un gol che basta e avanza alla Fiorentina per continuare a coltivare un eurosogno. Una prestazione piena di intensità, attenzione tattica, determinazione. Un centravanti che è una forza della natura, capace di abbattere ogni ostacolo. Un fascio di muscoli e ferocia, chiamatelo King Kean.

Forte con le forti

La Fiorentina si conferma forte con le forti. E aumentano i rimpianti per il canestro di punti regalati a squadre di livello inferiore. Ma se ora la squadra ha raggiunto la quadratura di assetto tattico e la consapevolezza dei propri mezzi, con otto partite da disputare, si può puntare a un obiettivo ambizioso: l’Europa League.

Voti e giudizi

Marì – 7,5 – Imbriglia Retegui, oggi cannoniere con le polveri bagnate.

Mandragora – 8 – Corre e contrasta in ogni parte del campo. Autore di Inserimenti che avrebbero meritato miglior fortuna. Non esaurisce le batterie sul finale.

Kean – 9 – Colpo d’occhio, reattività, controllo palla, velocità, potenza, precisione e la Fiorentiva va in vantaggio. Un lottatore che non conosce la resa. Sfiora la doppietta con un missile che sfiora l’incrocio dei pali.

Allenatore: Palladino – 8 – Mette in campo la miglior Fiorentina possibile (a parte Gosens) e la mantiene intatta fin che può. Stordisce l’Atalanta, superandola in ritmo e aggressività. I cambi solo per tamponare il calo fisiologico nel finale.

