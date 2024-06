La Fiorentina e il Comune di Firenze tornano a parlarsi. L'incontro su capienza e settore ospiti. Si fa largo l'ipotesi 'spostamento'

La burrasca con tanto di ricorso d’urgenza contro l'inizio dei lavori al Franchi resta sullo sfondo. Ma la Fiorentina e il Comune di Firenze hanno fatto un piccolo passo in avanti nei rapporti tra di loro.

Un incontro per parlare di capienza e per ricominciare a dialogare, è quello che c'è stato tra il dg viola, Alessandro Ferrari e quello di Palazzo Vecchio, Giacomo Parenti che si sono visti martedì ai vecchi ‘campini’. A dare la notizia stamani è il Corriere Fiorentino.

Due questioni sul tavolo

Sul tavolo la questione della capienza reale del Franchi e lo spostamento del settore ospiti. Il club ha la necessità di far partire la campagna abbonamenti, ma senza conoscere la capienza netta dello stadio (quella lorda è di 24 mila posti) e dove sarà sistemato il settore ospiti, non può farlo. Su quest'ultimo punto l’ipotesi più probabile è quella di creare un mini settore ospiti (da 500 posti, grazie alla deroga della Lega) in Maratona.

Un incontro in Questura

La Fiorentina, che ancora non ha avuto contatti con la prima cittadina appena eletta, Sara Funaro, insiste perché si tenga un incontro in Questura.