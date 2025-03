L’ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, soffermandosi in maniera centrale su Moise Kean, autore finora di una grande stagione con la Fiorentina.

‘Il futuro di Kean? Dipenderà dalle prospettive in viola’

“Kean stratosferico in un’Italia deludente. Ai tempi i calciatori per andare in Nazionale doveva fare tante gare internazionali per essere convocati, e nella rosa azzurra francamente ce ne sono pochi con un curriculum importante. Con tutto il rispetto per i giocatori che ci sono, la qualità è veramente bassa. Il futuro di Kean dipenderà dalle prospettive che gli offrirà la Fiorentina; se non si riesce a dargli il giusto palcoscenico diventa dura trattenerlo. Sicuramente a Firenze è il primo anno che sta facendo bene, senza aver fatto vedere granché in precedenza”.

‘Occorre trattenere i migliori per crescere, Kean dovrà confermarsi’

“In viola Kean è stato cullato e sta facendo un grande campionato, ma dovrà ripetersi. Il primo anno è ‘facile’, poi è rimanere a certi livelli che è complicato. Certo, cederlo vorrebbe dire non dare ancora una volta continuità al progetto. Per fare diventare la Fiorentina ciò che tutti ci auspichiamo e restare in alto in classifica, bisogna fare in modo di avere un certo appeal e trattenere i calciatori”.