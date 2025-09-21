La probabile formazione del Como: pochi dubbi per Fabregas, che però deve sostituire una pedina in difesa. Davanti Morata con i giovanissimi pilastri
Fabregas torna al Franchi dopo la vittoria dello scorso anno. E lo fa per dare continuità a una squadra che potrebbe essere la rivelazione di questo campionato, con tanti giovani talenti da tenere d'occhio.
Le scelte di Fabregas
Il Como si prepara così per sfidare la Fiorentina, con il solito Butez in porta. Difesa a quattro con Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Valle. A centrocampo mediana composta dalla coppia Caqueret, Da Cunha. Davanti pochi dubbi, con Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez a supporto di Morata unica punta.
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata.
