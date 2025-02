Interista doc, Alessandro Altobelli a La Gazzetta dello Sport ha commentato il brutto rovescio dei nerazzurri a Firenze:

"Con la Fiorentina è stata l’Inter peggiore della stagione, ma non si sbaglia se si allarga il discorso a tutta la gestione Inzaghi. Da quando c’è Simone in panchina, non ho mai visto i nerazzurri così brutti, così indietro. È mancato tutto. Mentalmente, tatticamente, fisicamente. La squadra ha approcciato male la partita e, cosa ancora più grave, non ha mai reagito. È come se all’improvviso avesse perso tutte le qualità che l’hanno portata in alto in questi anni: la ferocia agonistica, la capacità di colpire con le ripartenze veloci, la collaborazione tra i reparti e lo spirito di sacrificio. A questo va aggiunta logicamente la prestazione della Fiorentina, che è stata eccellente”.