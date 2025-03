L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della squadra viola, della vittoria contro il Lecce e di alcuni singoli a disposizione di Palladino: "Tra gioco e vittoria scelgo sempre quest'ultima, perché nasconde un po' i problemi e tira su un po' il morale. Dopo tre sconfitte la Fiorentina era un po' impaurita contro il Lecce, qualche fischio l'ho sentito venerdì allo stadio. La classifica buona? Sì, ma c'è da capire quanto si può durare. Palladino certamente ha delle responsabilità, ma alla fine in campo ci vanno i giocatori. La squadra viola ha nomi importanti in rosa e ora sono loro che devono dimostrare il proprio valore in campo.

Ora arrivano le partite complicate, ma potenzialmente per la Fiorentina potrebbe essere più facile fare punti. In Conference servirà recuperare sia Gudmundsson che Zaniolo per ruotare e fare cambiamenti. L'islandese sta pagando il salto in una grande squadra, ci sta fare male il primo anno. La squadra viola con il 3-5-2 mi è piaciuta, con il centrocampo a tre ti puoi permettere di alzare giocatori più tecnici come Adli o Fagioli. Mandragora? Fa solo passaggi all'indietro, così posso giocare anche io".