Baldanzi o Fabbian? La Fiorentina fa le sue valutazioni in attesa di prendere una decisione

Baldanzi arriverà alla Fiorentina? La dirigenza viola continua a lavorarci ma deve aspettare le entrate della Roma, afferma l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Non solo Fiorentina

Il Genoa - prosegue Pedullà - era sullo sfondo tanto che lo stesso De Rossi ci ha riprovato nelle ultime ore, ma Baldanzi per il momento aspetta. Tuttavia, il ragazzo di Poggibonsi, con un passato tutto toscano fra le giovanili del Castelfiorentino e dell'Empoli, gradirebbe di gran lunga il ritorno nella sua terra natìa.

Scambio alla pari?

Ma non finisce qui. Sempre Alfredo Pedullà di Sportitalia parla di nuovi dialoghi che sarebbero andati in scena tra Fiorentina e Bologna per Jacopo Fazzini. I viola hanno chiesto disponibilità per Giovanni Fabbian, il quale però ha ben altre due proposte. La sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro più bonus e il Bologna non fa sconti a nessuno. Rossoblù che fra l'altro saranno anche il prossimo avversario della Fiorentina di Vanoli in campionato.