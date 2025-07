Sirene arabe anche per Nico Gonzalez: l'offerta monstre che (quasi) cancella la minusvalenza bianconera per l'ex Fiorentina

La stagione di Nico Gonzalez alla Juventus ha tutt'altro che giustificato il cartellino pagato dai bianconeri alla Fiorentina: tuttavia, riporta Gazzetta.it, la Juventus potrebbe ‘cavarsela’ piazzando l'argentino in Arabia Saudita.

Infatti, sull'ex Stoccarda e Fiorentina è piombato l'Al-Ahli: per Tudor è tutt'altro che incedibile, e l'offerta ricevuta di 30 milioni per il suo cartellino darà molto a cui pensare ai bianconeri, che potrebbero così far registrare una minusvalenza ben più contenuta rispetto a un suo eventuale trasferimento in Europa.