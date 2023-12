La Fiorentina non cambia idea: vuole giocare al Franchi anche durante i lavori. Ma nel pacchetto per il restyling non mancherebbero solo 55 milioni...

Secondo quanto scrive La Nazione sul proprio sito, mentre oggi pomeriggio soo state aperte le offerte per il bando sul restyling del Franchi, in Palazzo Vecchio continua a tenere banco il tema dello stadio provvisorio della Fiorentina per le partite che si giocheranno durante i lavori. Secondo il quotidiano emerge chiaramente la volontà del club viola di tutelare la tifoseria, scartando ipotesi di spostarsi in altre città. La Fiorentina, inoltre, non sembra convinta della soluzione “Padovani” e l’ipotesi più gradita alla società gigliata sarebbe quella dei lavori a blocchi che permetterebbe alla squadra di continuare a giocare al “Franchi” senza interruzioni. Il che, ovviamente, farebbe slittare i tempi di realizzazione.

La Fiorentina avrebbe chiesto al Comune di chiedere al Governo la dilazione dei tempi entro i quali utilizzare i fondi per i lavori il che permetterebbe ai viola di continuare a giocare al Franchi. Una lettera annunciata da Nardella poco fa a margine del Consiglio Comunale fiorentino. Sempre secondo il quotidiano, inoltre, secondo la Fiorentina nel pacchetto delle risorse non mancherebbero solo i 55 milioni del Pnrr, ma una cifra equivalente per i lavori di rifinitura che non sarebbero compresi nel bando di gara.