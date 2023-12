Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così l'assegnazione dei punteggi per il restyling dell'Artemio Franchi alle proposte presentate. Queste le sue parole: "La commissione si è riunita e il punteggio superiore lo ha ottenuto il raggruppamento temporaneo di imprese COBAR s.p.a. Bari e SAC s.p.a. Roma. Sono imprese con curricula di assoluto valore. L’affidamento definitivo dovrà esser fatto entro la fine dell’anno dopo l’approfondimento amministrativo sull’offerta del raggruppamento vincente. I lavori propedeutici al Franchi inizieranno tra gennaio e febbraio e per tutta la prima metà dell’anno si andrà avanti con questi lavori sulla Curva Ferrovia. Questi non impatteranno sulla squadra viola, che potrà così continuare a giocare al Franchi“

E sul tema stadio provvisorio: "Io sono fiducioso che si possa trovare la soluzione migliore. L'importante è avere diverse opzioni, tra le quali c’è anche il Padovani. Entro venerdì dovranno arrivare le offerte per quell’intervento. Questa infrastruttura potrà essere inoltre sfruttata per la Fiorentina. Sarà importante aprire il tavolo con il ministro Abodi. Questo è nell’interesse di tutti che il progetto Franchi sia del tutto finanziato“.

E infine: "Se si trovano le condizioni per conciliare le esigenze della Fiorentina con le modalità dei lavori al Franchi io sono d’accordo. Stiamo predisponendo una lettera da inviare al Governo per chiedere l’apertura del tavolo per affrontare il tema Franchi e per trovare una soluzione per conciliare i lavori con le esigenze della Fiorentina“.