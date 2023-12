Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Comune di Firenze ha fatto sapere di avere individuato l'offerta più vantaggiosa tra quelle proposte per il restyling dell'Artemio Franchi. Adesso il via alle verifiche per l'aggiudicazione del bando:

"Alle ore 15 si è tenuta la seduta della gara alla quale hanno partecipato on line i rappresentanti delle imprese che avevano presentato offerta. Dopo la lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche e il loro inserimento in piattaforma Start si è proceduto all’apertura delle offerte economiche.

La scelta tra le offerte

I dati delle offerte economiche sono state inserite sulla piattaforma Start che ha provveduto a calcolare i punteggi dell’offerta economica. Dalla somma dei punteggi della offerta tecnica e della offerta economica è risultato quanto segue:

- CDS Costruzioni s.p.a Punti 80,5

- ⁠RTI Cobar S.p.a - SAC S.p.a 86,662

La migliore offerta risulta quindi quella del RTI Cobar Sac. Sarà quindi convocata una nuova seduta della commissione giudicatrice per l’apertura della documentazione amministrativa e quindi si procederà alla verifica della stessa per poi procedere con il provvedimento di aggiudicazione".