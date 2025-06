Debutta l'Italia Under 21 agli Europei: Ndour in campo da titolare. Un ex viola guida l'attacco della Romania

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Italia-Romania, gara inaugurale dell'Europeo Under 21 degli Azzurrini. Titolare dal primo minuto il pupillo a centrocampo di Nunziata, il giocatore della Fiorentina Cher Ndour. Panchina, invece, per Bianco e Kayode.

Nella Romania, per altro, si schiera centravanti un ex Fiorentina: Louis Munteanu, ora in forza al Cluj.

Di seguito, la formazione completa dell'Italia:

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho, Gnonto.

A disposizione: Zacchi, Sassi, Casadei, Amrbosino, Kayode, Coppola, Turicchia, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.

Ct. Nunziata.