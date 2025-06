Al via l'Europeo Under 21, stasera Italia in campo. E la UEFA introduce una nuova regola che presto coinvolgerà anche la Fiorentina

Oggi inizia l'Europeo Under 21. In campo già i padroni di casa della Slovacchia contro la Spagna, gara che riguarda il girone dell'Italia. Gli Azzurrini, composti anche dai giocatori di proprietà della Fiorentina Ndour e Bianco e dall'ex Kayode, scenderanno in campo alle ore 21 contro la Romania.

Attenzione al regolamento della competizione, che introduce una regola inedita, riguardante la perdita di tempo dei portieri, come riporta ANSA. se un portiere tiene la palla per più di otto secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria. L'arbitro userà anche un conto alla rovescia visibile di cinque secondi per segnalare la parte finale del tempo limite, durante il quale in caso di pressione od ostacoli c'è una punizione indiretta per il portiere. La regola sarà applicata in tutte le competizioni UEFA a partire da oggi, quindi anche in Conference dove la Fiorentina tornerà nella prossima stagione.