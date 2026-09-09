Stroppa perde un titolare in vista della gara tra Venezia e Fiorentina: ecco di chi si tratta

Si sta avvicinando a grandi passi un nuovo impegno di campionato per la Fiorentina, che aprirà la 4^ giornata andando a far visita al Venezia venerdì alle 20.45. Partita da non sbagliare per entrambe le squadre, in fondo alla classifica con 0 punti come il Genoa, e alla quale soprattutto i veneti arrivano con qualche problema di infortuni.

Un titolare out contro i viola

Non sarà del match del Penzo Armel Bella-Kotchap, difensore arrivato in estate dal Verona e schierato con continuità da Stroppa in questo avvio di stagione (3 le sue presenze in campionato e 2 in Coppa Italia). Uscito nel corso del primo tempo contro il Frosinone, il tedesco - come riportato da Tuttomercatoweb.com - ha riportato un piccolo risentimento mio-fasciale dell’adduttore della coscia destra. Possibile per lui uno stop di circa 3 settimane, ma i tempi di recupero possono subire delle variazioni.

Stroppa ne perde un altro per molto tempo

L'assenza di Bella-Kotchap si aggiunge a quella di Bartol Franjic, difensore che si è infortunato nel match contro il Milan e che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Di seguito il comunicato: “Franjic è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per una lussazione acromion-claveare. L’operazione è stata eseguita presso l’Humanitas di Milano dal professor Castagna. Il calciatore inizierà il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello specialista. I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione clinica e funzionale”. Lo stop previsto per lui è di circa 3 mesi.