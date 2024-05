Nico Gonzalez: "So di essere un giocatore importante e che la squadra ha bisogno di me. Sotto pressione rendo ancora meglio"

L'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League contro il Club Brugge: “Non posso promettere nulla, ma posso dire che quella di domani è una partita importantissima per noi e per la città. Vogliamo fare una grande prestazione e dimostrare che siamo capaci di giocare bene a calcio, servirà un risultato positivo in vista del ritorno”.

“So che la squadra ha bisogno di me”

Sulle esultanze: “Sono ispirate alle emoji. Mi sono tappato occhi, orecchie e ora manca la bocca, lo avevo promesso a un amico. Spero di poter fare la terza esultanza domani. Il calcio è strano, un giorno fai tre gol e il giorno dopo non tocchi palla. Ma vivo di questo, le critiche e la pressione mi fanno rendere ancora meglio. Sono un ragazzo serio, un professionista, so che la squadra ha bisogno di me e che sono un giocatore importante. Non penso alle partite del passato, ma solo a quelle di domani”.