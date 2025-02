Si prolunga lo stop di un attaccante del Verona. Zanetti non accelera il recupero per sfidare la Fiorentina

Si avvicina Verona-Fiorentina, gara in programma domenica al ‘Bentegodi’ alle ore 15. La squadra viola è chiamata a fare punti dopo la brutta battuta d'arresto in casa contro il Como, i gialloblù devono continuare a lottare per la salvezza. E il tecnico Zanetti deve rinunciare ad alcuni suoi uomini.

Verona, assenza in attacco confermata contro la Fiorentina

Il Verona è senza Bradaric per squalifica, ma non solo. Secondo quanto riportato da L'Arena, Zanetti non vuole rischiare il rientro anticipato di Casper Tengstedt, fermo da qualche settimana per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Potrebbe rientrare contro la Juventus, ma non ci sarà contro la Fiorentina.