Mancini: "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, come Pacciani"

Da poche ore è stato ufficializzato il nuovo incarico di Roberto Mancini, che sarà il nuovo CT dell'Arabia Saudita. L'ex allenatore della Fiorentina e selezionatore azzurro è stato riempito di soldi per questa sua nuova avventura.

Ma il suo addio all'Italia è stato accompagnato da non poche polemiche: “Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani” ha detto il Mancio all'Agenzia Italpress, lamentandosi di quella che, a suo dire, è stata la campagna mediatica contraria che si è scatenata dopo l'uscita della notizia.