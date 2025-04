Un'amichevole dal forte valore simbolico: De Gea riabbraccerà i tifosi del Manchester United. E Firenze può sorridere

Notizia di questa mattina l'amichevole che la Fiorentina disputerà il 9 agosto allo stadio Old Trafford di Manchester, contro lo United. Un bel test per la squadra viola, contro uno dei club più prestigiosi al mondo a pochi giorni dall'inizio del prossimo campionato di Serie A.

Applausi per David

Sarà, inevitabilmente, una bella passerella per David De Gea. Il portiere spagnolo è un grande tifoso dello United, dove ha giocato per dodici anni, ed è rimasto nel cuore dei tifosi dei Red Devils che adesso lo rimpiangono visto il pessimo rendimento di Onana, arrivato due estati fa come suo sostituto.

Indizio di mercato?

Sul futuro di De Gea c'è ottimismo e, come vi raccontiamo ormai da diverse settimane, tutto fa pensare che si vada verso un rinnovo di contratto almeno per un altro anno. La Fiorentina d'altronde non può fare a meno da ripartire da uno dei migliori giocatori della rosa e questa amichevole è indubbiamente un bell'indizio sul fatto che De Gea difenderà la porta viola anche nella prossima stagione.